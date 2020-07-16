國際奧委會（IOC）15日舉行執行委員會網路會議，IOC主席巴赫在會議結束後宣布，由於新冠疫情的影響，原定於2022年在塞內加爾首都達喀爾舉辦的夏季青年奧運會將被延至4年後的2026年。

關於延後的理由，巴赫表示：「鑒於東京奧運會和殘奧會被延後1年舉辦，所有競技項目的比賽日程都在進行調整，在此背景下，我們決定延後舉辦青奧會，以便做好相關籌備工作。」首屆青奧會於2010年舉行，每4年舉行一屆，參賽者的年齡被限制為14至18歲。本次是青奧會首次延期。17日，該決定將被提交到IOC全會上進行最後的確認。

據新華社16日報導，巴赫表示：「如果達喀爾青奧會如期舉辦，那麼從明年開始，三年的時間內會有五屆奧林匹克賽事連續舉行（2021年東京奧運會，2022北京冬奧會，2022達喀爾青奧會，2024江原道冬青奧會以及2024巴黎奧運會）。對於國際奧委會、各國家和地區奧委會以及各單項協會來說，工作壓力太大了。」

談到目前正在籌備中、將於明年舉行的東京奧運會和殘奧會，巴赫強調，IOC仍在盡全力按計劃推動，但不希望本屆奧運會空場舉行。巴赫明確表示，有關方面已做好了各種籌劃，但是無觀眾到場很明顯並不是一個理想的選項，目前有關方面正在探討解決方法。

巴赫表示，IOC將繼續與世界衛生組織緊密合作，並根據世衛組織的建議為安全地舉辦東京奧運會準備多套方案，但空場舉辦奧運會並不是IOC願意看到的。

「我們一方面要確保所有參賽人員、工作人員以及觀眾的健康安全，但同時也要彰顯奧林匹克精神。」巴赫說。

(中時 )