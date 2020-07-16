路姓婦人（中）有賴女兒（左）活體捐肝，經高醫收治治療，才順利續命。（柯宗緯攝）

高醫完成3例不同血型的活體肝臟移植手術，16日受贈者分享換肝新人生。（柯宗緯攝）

高醫完成3例不同血型的活體肝臟移植手術，16日受贈者分享換肝新人生。（柯宗緯攝）

高雄57歲路姓婦人育有3名子女，兒子因故不告而別後，她罹患肝病，必須緊急換肝，最後血型不同的女兒決定捐肝給母親，收治的高醫在術前透過抑制抗體形成的藥物，及進行10次血漿置換處理，才順利換肝。

路姓婦人血型是O型，她2018年接受女兒捐肝，但女兒血型為B型，增添換肝手術難度。高醫肝臟移植團隊醫師張文燦指出，婦人患有嚴重肝硬化，若沒肝臟移除，恐撐不了半年。

張文燦提到，婦人移植前3周先注射「莫須瘤」，抑制抗體形成，最後藥性發揮作用，他形容這是「明知山有虎，偏向虎山行」。針對血型不相容部分，配合術後脾動脈栓塞，免於抗體誘發的急性排斥反應，最後順利換肝成功，母女恢復情況良好。

「這條命是女兒給我的！」路婦直說，兩個女兒都很貼心，當時爭相想捐肝給她，只為救自己的命，她換肝後生活一切正常，只是偶有併發症，有時會出現抽筋、經孿，但至少還活著。

高醫成功完成3例不同血型活體肝臟移植手術，3位受贈者16日分享換肝新人生。60歲林先生因C肝合併肝硬化，由太太捐右肝葉，恢復狀況良好。謝先生罹患B肝、肝衰竭，醫師也克服不同血型移植問題，由姪兒順利贈肝。

(中時 )