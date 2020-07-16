財政部優質認證酒品今年參加德國國際烈酒競賽（ISW），一舉拿下三金三銀，包括台灣菸酒公司的單一麥芽威士忌（雪莉果乾）、金車噶瑪蘭經典獨奏威士忌原酒（雪莉桶）、金車噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌等皆獲得金牌。

財政部國庫署指出，德國國際烈酒競賽歷史悠久，迄今已舉辦17屆，為知名國際酒類評鑑。今年該項競賽約1千項酒品參與評鑑，由來自烈酒生產商、零售商、餐館經營者及酒類知名專家等近50名品評員，逐一對外觀、香氣、風味、品質等進行審查，競爭相當激烈，得獎率僅約三成，我國共獲得6面獎牌，均由財政部認證酒品拿下，向世界展現了高超的釀酒技術與無可撼動的卓越品質。

財政部自2017年首次薦送認證酒品參加布魯塞爾烈酒競賽後，又再轉戰德國國際烈酒競賽，短短4年就已榮獲13面金牌、10面銀牌，其中台灣菸酒公司的「單一麥芽威士忌（雪莉果乾）」及金車「噶瑪蘭經典獨奏威士忌原酒（雪莉桶）」均兩度蟬聯金牌高度榮譽，證明台灣具有卓越的製酒工藝技術，未來財政部將持續輔導推升台灣製酒產業，讓認證酒品在國際舞台持續發光發亮。

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(工商 )