民視《三春記》媒體首映會，陳美鳳等演員出席。(粘耿豪攝)

民視輕喜劇《三春記》由陳美鳳、夏靖庭、龍劭華等主演，16日舉行首映會，陳美鳳今天走氣質風，小露香肩搭配緊身牛仔褲和超高跟鞋，好身材一覽無遺，還帶著時下最流行的IG爆紅眼妝出席。過去多飾演賢淑媽媽角色，戲中她飾演妖嬌美麗的阿嬌，是從影以來最大尺度，床戲、車震樣樣來，還在戲裡飆髒話、不計形象狼狽脫假髮，她感謝導演鄧安寧和製作人葉天倫，讓她有機會穿小可愛露肩膀，還可以靠在男人肩上，幽默說自己靠得很自然「很久沒這樣了」。

劇中陳美鳳被算命師龍劭華預言人生會有三段婚姻，沒想到第三任老公夏靖庭竟然不舉，為了讓老公重振雄風，她開始鑽研壯陽補精，更還拉著老公到衣櫃、廚房、車上和客廳激戰，回憶在衣櫃前的那場戲，陳美鳳笑說導演叫她到衣櫃站著，然後夏靖庭站在後面，兩人當下「滿頭問號」，不知道導演要幹嘛，後來導演才說「腳動一下」才意會，鄧安寧自曝「就是導演的性幻想」。她透露很擔心床戲「會不會要壓在我身上」，夏靖庭也笑說「那我也不敢演」，不過導演皆用隱晦方式拍攝，讓演員很放心，加上拍這部戲太害羞，家人想問播出時間她還裝傻。

龍劭華這回客串演出算命師，僅在片頭片尾出現，他笑說明明台詞很多，「怎麼剪出來就一點點」。他透露會接演原因，之前有次美鳳約吃飯自己臨時放鳥，事後按她臉書讚「都不回我」，笑說看到《三春記》她當女主角，二話不說就來了。陳美鳳表示，和龍劭華私下常約吃飯，有次約在南崁的家，龍覺得機能不錯，還在南崁置產跟她當鄰居。被問到之後龍邀約餐敘會不會出席，陳美鳳笑說「當然會去，不過他可能很忙，最近很多戲」。

陳美鳳也爆料，和龍劭華、張晨光等好友認識多年，對手戲太多次，有次記得龍劭華哭戲哭得很激動，「鼻涕一直留下來，透明那種」，結果下一瞬間看到龍劭華用手瞬間擦掉，讓陳美鳳緊張到不行「我就很挫，因為他接下來要摸我」。她也自曝從影以來只拍過一次吻戲「好像是跟翁家明」，不過當年很少有喇舌戲，較多是蜻蜓點水、內斂的吻。

戲裡和夏靖庭談黃昏之戀，被問到現實中的感情，陳美鳳說，不管幾歲希望自己保有對愛情好奇心，不會強求也不排斥，真的來了也不會拒絕。至於戲裡兩人都再婚，被問到若追求者是類似情況能接受？陳美鳳也不排斥，說：「（對方）他如果把小孩照顧好，追求自己後半人生，沒什麼不好。」過去她曾表明喜歡日本男性類型，而自己個性較被動，希望對方可以帶動氣氛、活潑風趣幽默，外表條件則未限定。至於是否像戲裡一樣吃重鹹？陳美鳳逗趣說「年輕時誰不吃？」，不過今年已64歲的她認為，現階段喜歡老實型，希望兩人可以一起去爬山從事戶外運動。民視輕喜劇《三春記》7/19(日)、7/26(日)週日晚上10點播出上、下兩集。

龍劭華、陳美鳳是相識多年好友。（粘耿豪攝）

龍劭華（左起）、陳美鳳、夏靖庭16日出席民視金鐘劇《三春記》記者會。（粘耿豪攝）

民視《三春記》16日舉行首映會。（粘耿豪攝）

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