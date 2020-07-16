漢光演習又傳意外 直升機墜落起火2飛官殉職

參與漢光36號演習的一架編號616的OH-58D戰搜直升機，在16號下午發生事故，墜毀在新竹空軍基地內，已知2名飛行員不幸喪生。這是陸軍OH-58D在兩年以來的第3起事故。

1991年，國防部向美國採購AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機(Super Cobra)，與OH-58D奇歐瓦戰士(Kiowa )，編為陸軍空中騎兵旅，之後在歷年的軍事演習都有相當不錯的表現。

除了軍事任務以外，OH-58D在重大天災時，也會擔任擔任搜救工作，利用它桅頂的光學/紅外觀察儀，尋找災區的生還人員，在1999年的921大地震，以及2016 年 2 月 6 日台南維冠大樓地震倒塌後，陸軍都派過 OH-58D 前往現場空拍勘災。

OH-58D在近年的事故率似乎偏高，2018年3月15日，在訓練飛行時發生重落地事故，陸軍表示，是飛行員操作不當導致，事後懲處了教官與學員。今年5月6日，再次發生重落地，尾桁、主旋翼與滑橇等部位有不同程度的損毀，所幸機上的教官與學員沒有受傷。

OH-58D已服役了30年，已到了升級與延壽的必要，原本美國貝爾公司有在規畫升級方案，稱為OH-58F ，感測器、駕駛面板、飛控系統，引擎也都有升級，但是美國陸軍並沒有選用，而是將OH-58D退役。

(中時電子報)