大陸電影院關閉至今已超過半年。隨疫情漸好轉，中國國家電影局在今（16日）發布通知，宣布要在疫情防控常態化的條件下，有序推進電影院恢復開放。低風險地區電影院可於下周一（20日）起恢復開放營業，但中高風險地區目前仍暫不開放營業。據了解，大陸目前並沒有高風險地區，僅有的3個中風險地區全部位於北京豐台區。

通知指，低風險地區在電影院各項防控措施有效落實到位的前提下，可於7月20日有序恢復開放營業。不過，一旦從低風險地區調整為中高風險地區，就要嚴格執行疫情防控規定，從嚴從緊落實防控措施，電影院及時按要求暫停營業。

通知要求各地電影主管部門，要制定疫情防控方案和應急預案，對復工電影院加強指導和巡查，密切關注電影院疫情防控及復工經營情況。各地具體復工時間及有關安排須向國家電影局報備。

此外，國家電影局亦發布指南，明確指出要精細化防控。其中提到要按照當地要求做好員工健康管理，掌握員工出行軌跡等情況，對中高風險地區返崗的人員實行居家或集中隔離醫學觀察；員工工作前要檢查體溫，出現發燒（體溫高於攝氏37.3度）、呼吸道症狀時，要暫停工作、及時報告並就醫。

指南同時對場所管理作出要求，包括觀眾必須全程戴上口罩、全部採取網路實名預約無接觸方式售票、實行交叉隔座售票，保證間距一米以上、每場上座率不得超過30％、減少放映場次至正常時期的一半，每場不超過兩小時等。

通知強調，電影院恢復開放要把防疫安全放在第一位，嚴格遵守當地疫情防控部門要求，健全制度，完善措施，切實做到常態防控到位、預約限流到位、排片間隔到位、人員排查到位、環境消毒到位、應急處置到位。

在今年1月底，隨著新冠疫情蔓延，電影院關閉。本該最熱鬧的「春節檔」全面撤片，到此後停工超半年，大陸電影業遭受重創。

(中時 )