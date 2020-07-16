因議長補選引起諸多揣測，高雄巿議會代理議長陸淑美16日發聲明澄清立場，強調自己的一票必定投給國民黨議長提名人，同時也希望獲得提名的議員曾麗燕加倍努力，爭取黨籍及無黨籍議員支持，務必保住國民黨議長席位。

為避免外界捕風捉影及誤解，陸淑美聲明全文如下：

6月6日深夜傳出許議長不幸墜樓後，隔日本人即組成治喪委員會，擔任治喪委員會主委，協助家屬積極籌辦許議長後事，一直到6月27日舉行公祭，力求許議長後事辦得尊榮、圓滿。

6月16日黨部召集假投票，確定由曾麗燕議員代表本黨爭取議長補選，我隔日與曾麗燕議員見面時，就坦率承諾我這一票一定會投給她，但也懇切請曾議員，務必一一拜託黨籍議員和無黨籍友好議員，全力爭取他們支持，保住許議長遺留的議長席位。

之後，有媒體陸續就「黨部派」、「黨團派」大作文章，黨團運作方式也出現爭議，有議員退出黨團運作，不少跡象都顯示候選人對黨籍議員的整合，需要再加把勁。

這段期間不斷有人放話影射，我因忙於主持總質詢及二三讀議程，以及基於對曾議員的尊重，未予回應，但從頭到尾我一致的主張，就只有等曾議員整合好黨籍與無黨籍議員，並確定掌握過半數議員票數後告訴我，我就會請議事組安排，進行議長補選相關程序。

並且，我這一票絕對會投給曾議員；我的立場從頭到尾，不管是當著江啟臣主席的面，或是李乾龍祕書長、王金平院長、曾麗燕議員夫婦的面前，從未改變過。

7月13日，黨中央和曾議員當著王院長的面跟我保證，議長補選的事都已經協調好了，希望儘快召開程序委員會。我在隔天14日中午，就請議會行政單位及曾議員一起討論補選時程，並在15日召開程序委員會，雖然人數不足流會，但隨即在16日再度召開，並確定了17日提大會討論，希望在7月31日順利完成議長補選。

我本來就是副議長，代理議長是意料之外，代理前半段是希望讓許議長能專心靜養，代理後半段是職責所在，必須讓大會議事順利進行。

這段代理期間的額外承擔、壓力、委屈，外人的誤解等，我不想說甚麼。我現在一心一意只希望：請曾麗燕議長候選人加倍努力，儘快協調好黨籍及無黨籍議員的支持，務必要保住我們國民黨的議長席位。謝謝。

(中時 )