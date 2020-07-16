立法院今天下午又爆發肢體衝突，並在慌亂中表決通過民進黨團提案。對此，國民黨主席江啟臣指控，許多立委都沒在位子上，議事人員卻幫忙插表決卡，民進黨立委何志偉也幫忙其他人按表決器，這場表決明顯作弊，是無效表決，且這肯定違法，一定提告。

立法院長游錫堃今天在民進黨立委保護下進入議場，並拿出手持麥克風宣讀民進黨團提案，在一陣慌亂喧囂中，表決通過民進黨團提案。但國民黨卻不滿民進黨立委根本沒在座位上按表決器，卻硬是通過民進黨團提案，國民黨立委賴士葆當場痛罵「游錫堃下台！」

江啟臣批評，這絕對違法，這樣搞下去，連立法院的議事都不中立了。他也指出，議事組人員受控於院長、秘書長、民進黨，幫民進黨立委插卡，還準備的剛剛好過半57張卡。國民黨立委也在現場，為什麼藍委都沒有？這就是公然作弊，是不是受到院長跟民進黨團威脅？讓議事人員無辜被迫插卡。

江啟臣還說，這些卡還拿給何志偉，何志偉一個人拿了一疊卡去插，用這樣來進行表決，算的剛剛好57張過半，全部都是民進黨的卡，請問在場人數加起來，是不是剛好符合那57張？為何沒有國民黨的卡？投不投是他們的事，為何只插民進黨的卡？

江啟臣批評，這顯然是作弊的投票，明顯不合法，絕對不承認這次的表決結果，這傷害了國會的自主跟台灣的民主。江啟臣並說這次一定提告，這個一定違法。

賴士葆說，這明顯就是偽造文書，他也批評游錫堃只是一個菜鳥立委，不懂立法院議事規則，都被「老狐狸」民進黨團總召柯建銘所騙，作為柯建銘的玩偶。

(中時 )