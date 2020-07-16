副總統賴清德 16 日赴智慧城市應用的領導廠商神通資訊科技公司參訪，在聯華神通集團董事長苗豐強、台北市電腦公會監事會召集人暨神通資訊科技董事長蘇亮的陪同下，深入瞭解神通資科在智慧交通、智慧醫療、智慧教育、電子化政府等領域的成功案例，並就如何擴散至全球，深入交換意見。

賴清德表示，智慧城市、智慧政府、甚至智慧國家，是他從台南市長到行政院長任內，一以貫之的施政理念，近年來全球局勢的改變，正驗証這些目標的重要性正與日俱增，而台灣可以尋求一套更完整全面的政策，讓大家的努力更有效果。

苗豐強說，過去四十多年來，神通做為台灣第一家電腦公司，從引進微處理器推動工業自動化、辨公自動化、乃至參與許多資訊基礎建設，資通訊產業這樣一路走來建立的完善產業鏈，應該是台灣把握未來發展契機的重要依據。

蘇亮則以神通資科多年發展智慧城市的經驗，向副總統建議，台灣可以在發展智慧國家的目標下，建立國家級系統整合平台。政府可以優先挑選場域經濟價值高、技術實現難度低的應用，由系統整合商（SI）做為主導整合的業界領頭羊，並和具互補性的各家廠商整合成國家隊，共同將垂直產業的系統整合專案輸出國際，藉此累積市場實力，提升國際能見度。以神通資科 2018 年成功輸出菲律賓的 E-GATE 自動查驗通關系統為例，神通資科整合台灣廠商能量，將快速、彈性、高品質、互補等台灣優勢，拓展至海外市場，發揮旗艦精神，整合機電系統、監控系統、通訊系統等相關領域廠商共同合作。蘇亮表示，不要把城市應用切割成許多單項、短期、碎片化的案子，要能促成被評選出來的合作廠商，在各地方有較深化及多元應用的磨練。

政府也應長期性策略支持應用服務廠商，確保永續發展。更可以參考神通資科在澳洲昆士蘭的經驗，由當地政府、台灣政府及廠商分別出資3分之1的方式，結合三方力量，創造三贏，讓國家隊擁有更強的經濟後盾，能將台灣的智慧城市應用輸出海外。

賴清德回應，以往台灣各縣市在推動智慧城市項目時，確實可以好好思考是否有無法相互整合，進而發揮綜效的狀況，而台灣有很強的資通訊產業，已經打拼了幾十年，並在國際上有一定的地位，也希望大家一起實現智慧國家，讓台灣從激烈的國際競爭中，脫穎而出。

(工商 )