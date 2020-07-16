中國大陸產線產能利用率提升、印度市場解封、歐美經濟活動重啟，汽車產業供應鏈中輪胎原料合成橡膠廠台橡(2103)及碳黑廠中橡(2104)營運逐漸從第二季谷底回溫；台橡、中橡認為，全球各地陸續解禁，經濟活動開始，沒有特別狀況下，第3季預測會相對第2季好轉。

不過，台橡、中橡對全年的看法，都認為，受疫情影響，全球車市低迷，汽車供應鏈上下游無一不受波及，下半年不確定因素仍多，今年營運肯定要保守。

營收有50％來自於汽車相關，台橡指出，中國輪胎需求約降低2至3成，中國以外整體衰退5成，輪胎需求不振。另外，雖然轉投資的印度廠5月底已復工，但整個印度車市疲弱，當地今年的營運勢必受到很大影響。

另外，台橡近幾年積極投入研發的醫療、高級鞋材用的高值化TPE產品，也因全球品牌球鞋廠均受疫情衝擊，以及醫材TPE市場競爭趨烈、認證需時等造成產銷不如預期，台橡指出，「我們也逃不過」。

疫情雖趨緩，但中橡指出，全球車市復甦狀況沒那麼快，全球品牌輪胎廠對碳黑需求減少，價格滑落，景氣要慢慢回升。

尤其，孤兒藥授權金的爭議，更是對中橡的營運衝擊非常大；中橡指出，被授權人Gen zyme提出歐洲權利金疑義影響，今年起將不再認列歐洲區權利金營收，對營運影響頗大。

市場認為，中橡孤兒藥歐洲仲裁案，可能要到2021年中後才有裁判結果，這對中橡今、明二年的獲利表現，將是一項重大打擊。

(工商 )