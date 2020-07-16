後疫情時代，口罩已成為搭配潮物之一！萊爾富16日表示，呼應顧客對「炫彩口罩」的搶購熱潮，萊爾富將於本周六7/18上午10:00～19:00，於門市Life-ET機台推出第三批「炫彩口罩」預購，引進台灣製造的LAITEST萊潔醫療防護口罩之玩色．炫彩醫療口罩系列之一的「薰衣紫」口罩，每盒50入、特價349元，限量1萬盒，每個手機門號限購一盒，售完為止。

萊爾富並指出，民眾還可在門市使用「振興三倍券」支付預購口罩；同時，7/28前民眾到萊爾富門市使用「振興三倍券-紙本券」購物，出示「Hi-Life VIP」APP會員條碼，單筆消費滿500元，就送購物金200元。

萊爾富觀察，現在超商多媒體事務機台已成為「後疫情時代」翻轉零售業模式的新經濟奇蹟，而萊爾富除了超前部署自創「企業版」的口罩預購系統，也持續讓機台做更有效的發揮，滿足民眾購物需求，其中一項就是特色口罩的預購。

萊爾富指出，首波於7/1推出限量5,000盒的盒裝「丹寧玫瑰色」醫療口罩，開放預購不到1小時就完售；7/8再推出第二批限量5,000盒的盒裝「冰河藍」醫療口罩，依然快速完銷，呼應顧客需求，將在7/18再推出「薰衣紫」醫療口罩預購。

針對預購方式，萊爾富說，只要到門市Life-ET機台點選「炫彩口罩」、輸入「手機號碼」，手機會收到一組簡訊「驗證碼」，將收到的「驗證碼」輸入機台、驗證成功後，即可列印繳費單據至門市「櫃檯繳費」，不用1分鐘就能完成，7/29後再回原購買門市取貨即可。

此外，因應「振興三倍券」上路，萊爾富也看好民眾添購家電用品需求，再度攜手全國電子合作，8/31前在萊爾富Life-ET機台推出23項「本月強打」商品，只要透過超商機台點選「娛樂購票」按鈕，選擇「全國電子」進入「本月強打」館，即可用優惠價將知名家電帶回家，有氣炸鍋、電鍋、麵包機、熱水瓶、掃地機等，售價800元～12,000元。

(工商 )