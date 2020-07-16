紫錐菊花粹取物可提高免疫力、抗發炎、也可抗冠狀病毒！農委會台中農業改良場16日宣佈，成功育成國內第一個紫錐菊新品種「台中1號」，台中農改場長李紅曦指出，品種及技術順利技轉後，將可補足國產紫錐菊供應鏈缺口，1年後可取代進口、搶占9成健保原料市場，未來不排除朝向植物新藥方向發展。

李紅曦指出，紫錐菊在全球保健食品市場具有數億美元的市場規模，國內目前紫錐菊業年產值估計約3、4千萬元，未來技轉成功後，以國內感冒糖漿年產2億瓶來看，至少有10倍的成長空間。

李紅曦表示，紫錐菊在歐美是很重要的作物，也風行了百餘年，具有提高免疫力、抗病毒、對抗冠狀病毒也有效，目前台大醫院正在研發試驗中。

紫錐菊花是寒帶植物，台中農改場從加拿大引進後，經過20年的育成，終於完成國內第個紫錐菊新品種「台中1號」。李紅曦說，由於農改場必須要技轉，目前已將研發出的6項技術移轉給10家廠商，也協助技轉廠商與農民契作。

李紅曦說，國內紫錐菊產業從研發單位、農業契作、生技廠商銷售等已建立供應鏈雛型，未來紫錐菊「台中1號」移轉案，將提供生產及繁殖技術，以確保業者穩定供應在地優質保健原料。

(工商 )