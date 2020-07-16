為協助客戶降低數位交易風險，並打擊金融犯罪，資誠（PwC）企業管理顧問公司技術支持鏈奇科技公司，進行AML（數位貨幣反洗錢）及KYC（了解你的客戶）等開發方案。

資誠企業管理顧問公司董事長周建宏表示，在數位經濟時代，全球貨幣逐漸朝向數位化發展，然而，數位貨幣的匿名特性，卻成為有心人士洗錢等不法行為的工具。

資誠的使命是「營造社會誠信、解決重要問題」，在過去幾年，資誠深度協助虛擬資產服務提供者及金融機構，在虛擬貨幣反洗錢控制的「人」及「幣」的面向，建構人幣整合最佳反洗錢實務的努力。

此外，資誠積極以技術支持鏈奇科技這家新創公司，為虛擬資產服務提供者及金融機構規劃高效能的數位貨幣反洗錢控制方案，營造數位時代的信任，提供數位轉型的全方位解決方案。

普華商務法律事務所合夥律師暨金融法律服務負責人梁鴻烈表示，鏈奇科技是一家人工智慧驅動的交易分析和身份追蹤的技術公司，可針對數位貨幣反洗錢市場痛點，提供數位貨幣KYC、AML調查軟體，協助加密資產服務提供商、金融機構以及政府機關，即時自動辨識數位交易的風險，並生成可疑交易報告，打擊金融犯罪。

鏈奇科技公司的調查軟體「UnBlockGUI」可自動做KYC及KYT（了解你的交易），並大幅降低誤報，可無縫追蹤比特幣、比特幣現金、以太幣、萊特幣和其他加密貨幣之間的交易。

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