國民黨第12屆全國青工總會長改選作業，今天登記截止，由黨主席江啟臣的學生、現任全國青工總會副總會長陳克威一人同額競選。國民黨預計8月1日投票宣告當選後，8月5日由江啟臣在中常會頒發指定中常委派任書，8月9日赴高雄市辦理前後任全國總會長交接，同時為曾任高雄市青工總會長的市長候選人李眉蓁造勢。

國民黨全國青工總會長除了是指定中常委，也是黨主席江啟臣的決策平台成員之一。陳克威今天由十餘位各縣市青工會幹部、青年部主任蕭敬嚴陪同辦理登記，提出建構青工學院、青工市集及商城、青工人力銀行等三大政見，要讓青工總會成為培育人才、經濟交流及職場對接的功能。

依國民黨資料，目前全國40歲以下黨員約7萬6000人；不過陳克威不諱言說，有些數字應是虛的，目前各縣市青工總會的成員共計約1萬人，除了既有1萬人要加強連繫，加強找回40歲以下黨員向心力及參與度也是重點，希望以後外界談到國民黨不要只注意到黃復興，也會提起青工總會。

今年將滿40歲的陳克威，是兩岸暨跨境創新創業交流協會（CIEA）常務理事兼兩岸經貿事務委員會主委、中華青年企業家協會擔任第6屆副理事長及第7屆秘書長。

他在2000年連蕭配總統大選敗選後加入國民黨，曾參與國民黨青年團，擔任過北市議員王浩助理、馬英九競選黨主席辦公室幹部、台北市青工總會長，而且當初江啟臣尚未進入政壇擔任行政院新聞局長之前、還任東吳政治系時，陳克威就是東吳政研所碩士生，也是江的學生，雙方一直保持連繫。

此外，陳克威也與智庫副董事長連勝文、擔任智庫「產業暨新創研究中心」召集人的CIEA理事長簡榮宗是多年好友，被視為連系人馬，目前是全國青工總會副總會長之一。

據指出，全國暨縣市青工總培育不少政治人物，其中曾任全國總會長者包括前立委江玲君及張嘉郡、台北市議員闕枚莎及陳重文、高雄市議員李雅靜等；而擔任過縣市青工總會更多，例如高雄市長補選候選人李眉蓁、彰化縣長王惠美、新北市議員陳偉杰、高雄市議員鍾易仲及黃香菽等人。因此，青工會總會長任期雖僅1年，不過曾多次兩人參選，競爭激烈，還曾有請客吃飯等傳聞，去年勝負甚至只差12票；不過今年僅陳克威1人同額競選。

(中時 )