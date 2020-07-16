大陸安徽1名解姓男子多年前和女子小遲（化名）相遇，雙方很快地成為男女朋友，但交往僅１個多月就以分手收場；隔年6月，女方突然聯絡解男，聲稱她生下了對方骨肉，2人只好奉子成婚，並於2年多後再產下1子。沒想到，人夫近日為了讓孩子上學，便去做了親子鑑定，竟然發現2個小孩都不是他的。

安徽電視台報導，解男和小遲曾於2012年短暫交往，雙方分手近1年後，他突然接到女方聯絡，指她剛剛產下1子，「你是他的爸爸！」解男當下雖然震驚，但也不疑有他，決定把孩子當成意外驚喜，隨即和小遲重修舊好，並承擔父親應有的責任。

奇怪的是，雖然2人補辦了結婚宴和孩子滿月宴，但小遲卻一直不願意去辦結婚登記，總是以「不急」為由推託；即便如此，人夫也沒有想太多，隨即和妻子展開了新婚生活，夫妻倆也在2016年1月生下第2個孩子；由於是第2胎，按規定必須取得准生證，所以2人便先前往辦理結婚證，不料卻被民政局打了回票。

真相曝光後，小遲仍不斷裝傻。（圖／翻攝安徽電視）

報導指出，小遲其實曾經結過婚，因上一段婚姻的手續沒有結束，所以不能再申領結婚證；為了讓孩子申報戶口，解男只好去做親子鑑定，誰知2個孩子竟然都不是自己的骨肉，讓他傻眼直呼「第一個孩子是她自己從外面帶來的，不是自己的還情有可原。可一起生活了好幾年，沒想到這第二個孩子也不是我的。」

面對赤裸裸的結果，孩子的媽不願交代真相，還支支吾吾地說「就是一個笑話，重重的一擊吧」，被問到第2胎的生父是誰時，甚至裝傻反問「我也覺得很奇怪」；更誇張的是，事件爆發不久後，小遲竟然丟下孩子人間蒸發，讓解男相當無奈，只能先把小孩接回家照顧，稱得上是最慘綠帽男。

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(中時電子報)