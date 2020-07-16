台中榮總設置醫學中心等級產後護理之家，從孕期、待產、產後到健兒門診採一條龍服務，另有專屬智能APP及網站資訊，讓孕婦即時獲得護理之家服務資訊。（台中榮總提供／張妍溱台中傳真）

台中榮總提供醫學中心等級產後護理之家，從孕期、待產、產後到健兒門診採一條龍服務，另有專屬智能APP及網站資訊，讓孕婦即時獲得護理之家服務資訊；另急診大樓設置34急診後送病房，高科技智慧醫療照護模式、全方位整合性醫療照護，16日舉行揭牌儀式，提供更多元醫療服務。

台中市產後護理之家目前約35家，中榮產後護理之家今天揭牌營運，是醫學中心等級的專業團隊照護，由護理部、婦女醫學部、兒童醫學中心、傳統醫學科、復健科以及營養室專業人員，一起為母嬰照護品質把關。

另產檢期即提供專屬智能APP及網站資訊，提供母親從孕期的指導延伸到後續健兒門診並記錄寶貝的成長，並建置醫學中心等級的資訊系統，詳實記錄媽媽及寶寶每日照護紀錄、護理交班、醫師巡診紀錄、感控紀錄等，確保媽媽與寶寶的最高照護品質。

34急診後送病房規劃電子床頭卡、智慧化單一劑量藥車、AI智能警示與照護、連結病人治療與即時動態的電子白板、結合叫人鈴與照護App的行動裝置等智能設施，病室智能防跌與管理啟用智慧離床智能床墊，4階段離床即時的預警通知，提醒陪伴者與護理師病人動態，預防患者離床跌倒。

台中榮總院長許惠恒說，新冠肺炎期間，超前部屬34整合醫療急診後送病房，紓解急診留觀病人；新成立的產後護理之家和急診後送34病房，結合各項AI數位化及個人化的服務，將「以病人為中心」的照護信念徹底落實。

(中時 )