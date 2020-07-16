美國瑪莎葛蘭姆舞團客席首席舞者季綾（本名簡珮如），在疫情期間，特地搭機返台演出，並運用隔離14天的時間，完成舞作《島》的編創，描述疫情期間，長時間待在家中，渴望突破限制，破繭而出的心境，日前在桃園首演，獲得觀眾好評。

季綾平時定居紐約，3月初紐約宣布封城，她待在自家客廳，編創獨舞作品《島》的第一部分，她選定拉威爾的《波麗露》作為配樂，並請義大利作曲家亞科波（Jacopo Baboni Schilingi）重新編曲，「《波麗露》整首曲子都有同一個節奏，不同的樂器演奏同樣的旋律，慢慢加進來，最後有一種重生的感覺。」

季綾畢業於北藝大舞蹈系，2011年以實習舞者身分加入瑪莎葛蘭姆舞團，2012年成為正式舞者，2014年升為該團首席舞者，現為客席首席舞者。2017年返台在世大運演出，廣受台灣觀眾關注，近年經常返台演出。

季綾表示，在疫情期間，每個人都像是一座島，或是獨自待在島上的人，「在受到侷限的狀態下，身體無法自由，心靈如何解放，是我想表達的事。」

跳這支舞時，季綾身穿一件裙擺很大的舞衣，「這個大裙擺有一種侷限狀態，我運用身體的扭轉，裙擺的扭轉，攤開來的爆發力，找到心靈的爆破點。」

舞作的第二部分，季綾選定媽媽喜愛的歌曲，鳳飛飛的《追夢人》，「這首歌曲也和我有關，我一直是一個追尋舞蹈夢想的人。」

特別的是，由於在紐約家中隔離，和家人共享同一個空間，編創基地不大，季綾先把舞蹈的架構想好，返台時，運用14天隔離期間完成舞蹈內容，她表示，這是一段回歸自我的舞蹈，「打破心靈侷限之後，回到最真實的自己，那是一種最為根本的狀態。」

(中時 )