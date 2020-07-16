民進黨強行將佔領立法院議場的國民黨立委們驅離，準備照原訂計畫於明日表決備受爭議的監察院長被提名人陳菊的人事案，對此民眾黨發表聲明，痛批一黨獨大之下的民進黨，將造就違法監委組成的監察院。

首先，民眾黨質疑，民進黨刻意放任國民黨破壞議場，透過這種方式，閃過實質審查、詢問，同時以一黨獨大的霸道優勢，將於7月17日強勢投票表決通過監察院院長及監察委員名單，硬生生輾壓其他政黨委員的職權，實屬傷害台灣民主惡例。

其次，民眾黨表示，根據「立法院職權行使法」第30條，監察院委員提名人應受到立法院的審查與詢問，被提名人需要列席說明與答詢。若因為特殊情境，就刻意跳過實質審查及答詢階段，就是違背立法院職權行使法第30條之規定。

接著民眾黨指出，依照臨時會審定之議程，7月14日、7月15日、7月16日為全院委員會，進行監察院院長、監察委員被提名人資格之審查會議；若根據立法院職權行使法第29條、第30條規定，全院委員會既未召開，且被提名人未經過實質審查與詢問，立法院7月17日院會就逕自投票表決同意第六屆監察院院長、監察委員的資格，實有違反立法院職權行使法同意權行使之規定。

最後，民眾黨質疑，民進黨立院黨團以一黨獨大的霸道作為，未依據立法院職權行使法之規定，行使第六屆監察院院長、監察委員被提名人同意權之程序，逕自以過半席次強行投票表決通過其提名，不要說是末代監察院，根本就是違法監察院院長及監委，完全不符合程序民主之精神。

(中時 )