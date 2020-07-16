新北市議會今日三讀通過「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」，成為六都第二個實施違建拆除收費的城市，未來包括「公共安全及社會治安」、「公共交通及消防救災」、「公共衛生及市容觀瞻」、「農地保育及竊佔公有土地」、「配合檢調廉政等單位拆除」5大類20項違建行為，將收取強制拆除費用，今日三讀，預計8月中旬上路。

新北市工務局指出，新北違建數量龐大，累積至去年底，待拆違建數就高達18.7萬件，新北市每年編列3600萬拆除預算，每年僅可執行約1.3萬件。

工務局長詹榮鋒指出，市府自2005年起已6次將強制拆除違章建築收費自治條例草案送至新北市議會審議，盼落實使用者付費的政策，不讓全民替少數不肖民眾行為買單，這次終於通過議會審議，讓市府拆除違建決心向前邁進一大步。

詹榮鋒說，市府去年拆除的五類建築約29件，多是賭場、吸毒、鬥毆等治安疑慮場所，費用約180萬元，僅佔拆除預算5％，但未來會滾動式檢討，針對新建、重複性違建修法，逐步讓違建銷聲匿跡，防止公安意外造成民眾生命、財產損失。

拆除大隊表示，新北市將依照構造類別及拆除面積為收費計算，鋼骨造1720元、鋼骨鋼筋混凝土造1400元、鋼筋混凝土1050元、加強磚造900元等，若因構造、拆除工法或其他特殊情形所需費用較高者，則依實際費用收取。

(中時 )