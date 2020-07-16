立法院臨時會明將表決監察院人事案，民進黨團今下午發動突襲，清空佔領議場主席台的國民黨團，明天如期將進行監察院人事同意權投票。對此，民眾黨團稍早發出聲明，譴責民進黨放任國民黨破壞議場，閃過實質審查、詢問後，用一黨獨大的霸道優勢，明天將強勢投票表決通過監察院長及監委名單，硬生生輾壓其他政黨委員的職權，實屬傷害台灣民主惡例。

立法院臨時會排定7月14、15、16日維全院委員會，進行監察院長及監委被提名人資格審查會，但遭到國民黨立委霸佔議場主席台杯葛，議事無法進行，民進黨團今下午清空藍營後，立法院長游錫堃宣告開會，經投票表決，通過停止說明及詢答，提報院會以無記名投票表決。

民眾黨團指出，根據「立法院職權行使法」第30條，監委被提名人應受到立法院的審查與詢問，被提名人需要列席說明與答詢。若因為特殊情境，就刻意跳過實質審查及答詢階段，違背立法院職權行使法第30條規定。

民眾黨團質疑，既然全院委員會既未召開，且被提名人未經過實質審查與詢問，17日院會就逕自進行人事同意權投票，實有違反立法院職權行使法同意權行使之規定。

民眾黨團痛批，綠營以一黨獨大的霸道作為，未依規定行使監察院長及監委人事同意權程序，逕自以過半席次強行投票表決通過其提名，不要說是末代監察院，根本就是違法監察院院長及監委，完全不符合程序民主的精神。

(中時 )