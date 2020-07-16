教育部體育署為協助企業聘用運動人才，促進運動人才就業，除於「i運動資訊平台」(https://isports.sa.gov.tw)提供免費線上媒合服務，7月19日及8月7日將舉辦「2020運動人才就業媒合會」，首場結合「2020台灣運動產業博覽會」，徵才廠商以「運動產業」為主，第2場徵才廠商則包含製造業、服務業及科技業等「亮點產業」，希望提供多元化的職缺類型給予運動人才發揮長才的舞台。

「2020運動人才就業媒合會」共邀請22家企業提供超過500個熱門職缺，包含運動教練、運動防護師、行銷企劃、工程師等職缺。在媒合會上，徵才企業將逐一說明職缺簡介，讓求職者第一時間掌握企業特色及職務內容，並可直接與心中屬意企業進行面談媒合，歡迎具體育運動相關背景專業人員踴躍參與。此外，體育署也邀請前中華職棒統一7-ELEVEn獅隊劉芙豪先生、前中華男籃代表隊岳瀛立先生以及前中華女排代表隊蕭湘凌小姐分享職場經驗甘苦談，為求職、轉職需求的運動人才指引方向，媒合會也提供適性測驗諮詢及履歷健診服務，協助求職者了解自身潛在優勢並探索自我，以增加面試與成功就業的機會。

另外，為鼓勵運動人才勇於踏出第一步，體育署更推出「填履歷領百元卡，面試再抽電影票」活動，凡於線上完成履歷登錄並親臨媒合會現場者可獲得超商商品卡，當天至企業攤位面談還可參加抽獎活動，多項好康詳情請上官網「運動好人才 企業動起來」（https://sesi.nasme.org.tw）查詢或洽服務專線02-77378089。

推展職工運動不僅能促進員工身心健康與工作效率，更進一步提升企業競爭力與形象，體育署希望把運動好人才推薦給企業，讓企業都能動起來，誠摯邀請更多企業加入聘用運動指導員的行列，一起廣納運動人才，共同打造活力職場，營造融洽與快樂的工作環境，期許台灣每一家公司都是「幸福企業」。

(中時 )