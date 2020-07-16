國民黨北市議員應曉薇16日表示，錢櫃受害者15日知道建管處貪瀆護航KTV業者，十分憤怒，要求市長柯文哲不要只顧盯著局處長，應一視同仁、查辦到底。（張穎齊攝）

北市建管處2名公務員涉嫌收賄，放水安檢KTV業者，市長柯文哲竟還說，有自信中高階公務員不會有問題，北市還是全台最清廉。民進黨籍議員王世堅聞後痛批，柯失職又失能，這只是柯市府貪瀆的冰山一角，一定還有靠山，柯對前市長郝龍斌在美河市案說「可以去死一死」，那他現在想問「柯要不要也去死一死？」

王世堅表示，柯還沒了解事情就隨意推論，從錢櫃大火、遠雄大巨蛋到KTV電梯檢查，柯就是無心市政、失職又失能，老愛批評別的縣市長及官員，柯現在就是兼差市長，放任下屬大膽索賄，但他認為，1位基層公務員絕不敢隻手遮天，應有其他連結和靠山，柯必須好好查。

「政風處就是中風處、把風處！」王世堅痛批，廉政透明委員會失能，跟政風處一樣也只會呆坐一旁，好幾年都不做事，面對議員交辦，還會通風報信，實在糟糕，且像柯本身，就與遠雄密會，一定有私相授受，只是沒被逮個正著，呼籲柯別給8萬名公務員留下負面教材，也別讓市民每天籠罩在生命威脅的陰影下。

國民黨籍議員應曉薇則說，錢櫃受害者15日知道市府護航KTV業者收賄，相當憤怒，市府怎麼會讓消費者成為官商勾結下的犧牲者，時機發生點又敏感，若這視察年漏洞，一定要偵辦到底。

應曉薇說，柯市府以前很多醜聞，都沒這次嚴重，現在螺絲鬆了，柯竟只顧著盯局處長，卻讓基層公務員與業者過度接觸，柯不能只管是哪個階層的公務員收賄，應一視同仁。

(中時 )