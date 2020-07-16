今年「HPC功夫-國網3D動畫全國大賽」，已公告決賽入圍名單，為了協助決賽作品持續優化，經濟部加工出口區管理處16日辦理「創藝跨域培育暨專業訓練工作坊」，以線上直播功夫對談及實體業師輔導方式進行，灌注產學界對競賽、優秀作品及產業發展的看法，以提升參賽作品的完整度，並充實青年學子的對產業發展的正向認知。

加工處16日指出，此次工作坊活動，由線上直播講座揭序，在HPC功夫競賽Facebook官方粉絲團頻道播放，安排國網中心研究員兼組長郭嘉真，擔任主持人，邀請2019年冠軍作品「調情師」的指導老師廖偉智，初談「功夫解鎖」，引導學生培養創作視野，鼓勵學生對動畫領域的熱忱和野心。

此外，也邀請到2018年獲獎團隊「貳拾工作室」的3位共同創辦人葉依玲、楊琪均、呂欣以「創業撇步不藏私」，深談畢業後創業的心路歷程，最後透過產學研三方展開對談，分享競賽本質、產業現況及未來發展的看法，以激勵人才在產業持續發展動力及建議。

加工處說，業師輔導作品的實體活動部份，則邀請冉色斯公司動畫師蔡泓泊、Dosomething Studio藝術總監王宗欣、以及羊咩咩整合行銷公司協理朱惟慷等3位業師，給予決賽入圍作品重點指導及建議，促進產學間深度鏈結，期盼參賽者能於決選日前，再次將作品層次及深度提升。

加工處表示，經過加工處近年推廣耕耘，透過競賽拔尖、業師輔導等人才培育機制，已累績數位內容人才資源，做好準備替產業預定即戰力人才，也期盼這次競賽的人才及作品，能繼續發光發熱。

(工商 )