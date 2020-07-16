立法院預定16日行使監察院人事同意權投票，藍營接連數日堅守議場，展現杯葛倒底的決心。今（15）日凌晨，國民黨立委蔣萬安在臉書上傳一張與黨籍立委的合照，引來上萬網友按讚，也為近來低迷的藍軍振奮士氣。蔣萬安上傳的合照中，有近幾次都帶頭作戰的黨團總召林為洲、朝野攻防中常被綠營瞄準的立委洪孟楷，以及立委陳以信和鄭正鈐等人，展現團結抵抗的氣象。蔣萬安上傳合照也附上文字表示，「今晚我在議場，除了與黨團同仁共同守夜，也討論後續議事攻防應對。一起加油！」

蔣萬安的貼文，引發上萬網友按讚，上千則留言。雖然有少數網友酸言酸語，但大部分網友則表示，「辛苦了」、「堅持到底」、「力挺到底」和「就是要團結」等鼓勵言語。國民黨自從年初敗選，到6月初歷經「罷韓」，大半年士氣頗為低迷，終於在這周朝野攻防中，因展現「誓死抵抗」的決心，贏回不少支持者的肯定。

距離原訂明日行使投票權時間逼近，國民黨團為防範民進黨團可能的突襲、攻堅，今日7點已召集所有黨籍立委回防議場，等待最終一戰。

另外，對於時代力量和民眾黨等在野小黨質疑未經實質審查就行使同意權投票，會有違憲爭議；立法院長游錫堃今早指出，目前為止一切都符合議事規則，應該沒有這個問題。

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(中時電子報)