牛頭怪-4型火箭執行美太空部隊與國家偵察局機密衛星發射任務

由美軍「和平衛士」洲際導彈改造而來的「牛頭怪-4」(Minotau-IV)型火箭，於當地時間15日上午在美國維吉尼亞州發射，執行美國國家偵察局（ NRO）和太空部隊的NROL-129任務，將4顆負有機密任務的軍事衛星送上軌道。

據美國《太空新聞網》(space.com)報導，這座由諾斯羅普．格魯曼公司製造的牛頭怪-4型火箭在維吉尼亞中亞特蘭大太空港發射，其4顆衛星載荷是列入機密軍事用途，為高層政策制定者、情報部門和國防部提供有關國家安全的重要情報。

報導說，用於此發射任務的「牛頭怪-4」型火箭是固體運載火箭，高24公尺，火箭分4級，1-3級是由已退役的「和平衛士」洲際彈道導彈改造而來，第4級是諾斯羅普．格魯曼製造的「獵戶座-38」(Orion 38)型推進器，首次發射是2010年，至今已完成7次發射任務。

NROL-129發射任務是美國家偵察局首次與太空總署瓦洛普斯島 (NASA Wallops)合作的發射任務，也是太空部隊的首次發射任務。

(中時電子報)