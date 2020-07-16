炎炎夏日容易讓人提不起食慾，義大皇家酒店星亞自助餐廳即日起至8月31日展開南洋美食節料理活動，讓前來消費的客人品嚐。

南洋美食料理匯集了酸辣檸檬魚、泰式椒麻雞、摩摩喳喳等泰緬新馬最經典的美食，林泰宏主廚發揮巧思，融合道地做法及自製特調醬汁做成的推薦料理，像是泰緬香蘭飯、巴巴牛柳、娘惹紅咖哩海大蟹等，用南洋美食精髓酸、甜、辣的滋味來挑逗您的味蕾。特別的是，適逢暑假期間，餐廳每天午餐及晚餐還安排「互動料理秀」，包括難得一見的「香蕉飛餅快閃秀」，或是「香水椰子現剖現飲」，以出奇不意的動靜態美食秀呈現，吸引大小朋友的目光，滿足口腹之慾。

星亞自助餐廳主廚林泰宏表示，洋蔥、辣椒、檸檬、香菜、椰奶是南洋美食必備元素，以此基底可當配菜，可熬成醬汁，還能料理成主食，讓南洋餐點的口感富多層次，餐桌像是畫布，繪上了鮮豔紅、咖哩黃、香茅綠，多彩耀眼。而酸、辣、甜則是主要特色，總是能挑逗夏天的味蕾，食慾大增。不僅如此，雖然加了很多辛香料，但是南洋美食多與蔬菜一起烹煮、調味，低油、低鹽的料理方式，反而使得菜餚更為爽口無負擔。為了讓南洋美食料理更符合國人口味，主廚研發特調泰式紅醋，獨家醬汁口味，可當蘸醬，或是巧妙的加入在餐點裡提味，每每都有加分效果。

南洋美食料理規劃了巴巴熱鍋區、炸物烤物區、國際村料理區、湯品區、泰緬冷盤區及點心甜點吧，餐點包括了馬來西亞和新加坡的代表性料理叻沙、肉骨茶、塔香打拋豬、鹽烤香茅豚肉佐泰式香蔥醋、孜然烤羔羊腿、月亮蝦餅…外，特別推薦南洋國家的峇峇與娘惹系列，包括了峇峇牛柳、娘惹燴海鮮，林主廚說，「峇峇」在當地是歐吉桑做的菜，「娘惹」是歐巴桑做的菜，這些都是要深入當地的村里才吃的到的家常菜，在這次的美食節都吃得到。而為了保持食材新鮮度與滿足顧客新奇感，主廚們貼心的依照時令產期，不定期更新餐檯上的料理，希望讓美食愛好者每次來都有新的體驗。

嚐美食也能長知識，午餐及晚餐用餐期間，主廚們還會親自走入餐點區，以說故事、快閃秀方式與客人互動，像是印度籍主廚庫瑪展現絕活，「香蕉飛餅快閃秀」往往讓小朋友看得目瞪口呆；還有難得的南洋水果現剖秀，希望活潑親民的動、靜態表演，同時與客人話家常，無形中也讓用餐時了解了南洋的餐飲文化。南洋美食節午餐每人NT$780起，週一至週四晚餐每人NT$850起、週五至週日晚餐每人NT$950起，訂位專線:07-6568166轉21204。

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