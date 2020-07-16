任賢齊將於9月19號在台北國際會議中心舉辦「齊跡2020任賢齊演唱會」，今（16日）記者會上，聊起他先前為了拍電影《跑馬》增重至超過一百公斤，任賢齊幽默表示自己一直引以為傲的「肉體」整個走鐘，還遭網友批評「過氣藝人不自愛」，他表示：「那段時間真的太胖了！連吃冰淇淋會滴到肚子，很辛苦，但有這段人生對我來說是種獲得，以前都覺得自己風頭很健，變胖後體驗另一種人生。」

他增重期間吃滷肉飯、珍珠奶茶，甚至還吞巧克力，「有時侯半夜因為吃太多不舒服，還會胃食道逆流，連聲音都啞了」，也因為太胖，連彎腰綁鞋帶都無法自己完成，「整個人油膩得圓滾滾，真的是頹廢到一個極限」，不僅因大量增重造成身體負擔，連脾氣變得相當暴躁，任媽媽心疼得一度勸兒子別拍《跑馬》了，幸好他目前已瘦回78公斤。

《跑馬》的導演鈕承澤，之前遭警方以強制性交罪起訴，導致該電影停拍，傳任賢齊買下電影版權計劃之後重新開拍？他表示後續靜觀其變，「有很多想法想完成它，沒想好前不會強行做決定，但營養師有說，如果我再增胖一次會有生命危險」；任賢齊坦言曾探望過鈕承澤：「有去看看他，但沒有討論太多，眼神交流就知道他的意思，我感覺他整個人生觀有新的改變，目前先靜觀其變。」

54歲任賢齊與老婆Tina結婚18年，育有一對子女，演唱會是否邀家人到場欣賞？任賢齊笑回：「他們應該已經看到吐吧。」孩子們熱愛音樂，近期學習打鼓、彈吉他，但他不打算邀孩子們同台演出，希望保護家人隱私，「除非有一天他們自己要求，畢竟感覺不一樣」。「齊跡2020任賢齊演唱會」門票18日於KKTIX線上開賣。

任賢齊出席演唱會記者會。（吳松翰攝）

任賢齊出席演唱會記者會。（吳松翰攝）

(中時 )