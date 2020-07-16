高雄市長補選，民眾黨吳益政、國民黨李眉蓁、民進黨陳其邁「三腳督」，台灣民眾黨內民調出爐，其中針對討厭度進行調查，李眉蓁以討厭度17.1％奪冠。李眉蓁競選團隊發言人鄭照新對此神回，選舉有交鋒，自然會產生好惡，若被邊緣化，就無所謂好惡可言了。

台灣民眾黨內民調，是委託十方民意與政策資訊有限公司進行，其中調查3候選人的討厭度，有17.1%的民眾最討厭李眉蓁，陳其邁14.3%位居第二，吳益政只有7.7%。再從黨派來交叉分析，對吳益政有好感的選民，除了民眾黨，還有時代力量、國民黨，基進黨和民進黨支持者則較不喜歡吳益政。該民調是採用電話訪問方式進行，調查對象為縣市合併前高雄市11個行政區年滿20歲以上民眾。

李眉蓁的討厭度居冠，鄭照新對此回應說，討厭度其實都不算高，小小差距也不代表什麼，選舉有交鋒，自然會產生好惡。他也認為，在選舉過程中，若完全沒辦法帶領主軸，甚至還發生被邊緣化的危機，當然就無所謂好惡可言。

(中時電子報)