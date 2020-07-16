監察院今天通過2件台南市重大校園性別事件糾正案，台南市教育局對此表示，2案皆已完成行為人解聘，通報全國不適任教育人員，並主動移送檢調單位偵辦；針對新市國小張員曾獲資深優良教師之獎勵已撤銷，並追繳獎勵金及獎狀，對學校行政人員違失已完成行政調查，並從重懲處與裁罰，糾正報告所提應新增違失人員，教育局將求學校盡速處分。

教育局表示，提供學童安全受教環境是學校與教育局責任也是首要之務。監察院的糾正與肯定都是教育局未來努力方向，教育局會持續滾動檢討修正，並持續要求所有教育人員落實執行已重新建立的校園安全防護機制，確保學童身心安全。

教育局表示，新市國小張員發生性平及體罰事件延續近20年，相關案件回溯清查費時，但本於釐清真相、勿枉勿縱精神，教育局和學校嚴謹全面清查該師曾任教學生高達1000多人，一經查出有疑似案件，隨即督導學校依程序進行查處。

教育局重申，「性平零容忍」是市府既定政策，守護學童安全更是市民的期待，事件發生後，教育局已全面檢討並建構完整的預防、處理與輔導機制，並以「三不一有：不隱匿、不包庇、不拖延，有案即查、屬實即罰」為處理原則，若有學校未落實執行相關作為，導致學童受害，除嚴懲行為人外，對相關失職人員也會追究違失責任。

針對學校聘用非正式與部分時間的服務人員(例如長短期代課教師、社團教師、志願服務人員等)，教育局已全面要求各校，任用前應清查是否有不適任紀錄，務必讓校園危害風險降到最低，提供學童安全的受教環境，讓家長放心。

(中時 )