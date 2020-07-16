農委會農業藥毒所落成啟用「驗證溫室」，藥毒所長張瑞璋指出，「驗證溫室」主要是針對國內農藥高殘留的草莓、香菜及小黃瓜等作物，由同仁發揮農藥技術專業，建構設施栽培病蟲害管理的最佳模式。

同時，為因應極端氣候，張瑞璋指出，也規劃了「人工氣候室」，將配合國內品種改良的需求，進行耐熱新品種驗證試驗，協助農民解決極端氣候下的栽培問題。

台灣近年受極端氣候影響，使「露天栽培生產」承受較大風險，連帶衝擊國內農產品的穩定供應。農委會表示，為提升國內農業防災能力，2017年即啟動「設施型農業5年計畫」，並由10個試驗改良場所陸續建置「溫網室設施示範場域」，而藥毒所的「驗證溫室」，就是這項大型計畫的重要成果之一。

張瑞璋表示，藥毒所的「驗證溫室」目前配置有微生物資材驗證溫室、精緻作物栽培模式驗證溫室與人工氣候驗證溫室，並規劃土壤耕種、離土栽培等試驗模式，可分別針對不同的試驗目的，執行初步評估與試驗。

他表示，在極端氣候下追求農業再升級，除了「功能精良的溫室」外，更應搭配作物「安全生產體系」。藥毒所「驗證溫室」啟用後，也會用來培育農業生力軍，提供中部地區新農與青農實地操作的場域。

(工商 )