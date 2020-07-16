16日的布達典禮由桃市消防局第二大隊隊長陳文宗（右）頒發派令。（黃婉婷攝）

年僅24歲的林玪妙，16日由桃市消防局第二大隊隊長陳文宗布達就任青埔分隊分隊長，成為桃園市內第二位、也是最年輕的女消防分隊長。她說，剛從內勤轉為外勤，有許多「眉角」需要學習，期許能在青埔與眾多資深同仁一起努力。

桃園市消防局目前共有44個分隊，外勤男消防員1228人、女消防員78人，暨第四大隊大溪分隊分隊長王聘婷後，林玪妙跟著學姐的腳步，成為桃園第二位女消防分隊長。對於新工作她有三個期望，一是希望可以跟同仁相處融洽，二是希望跟大家一起學習，因為自己沒有外勤經驗，僅有基本概念，很多眉角不知道，三是快樂出去，平安回來。

林玪妙是嘉義新港人，嘉義女中畢業後，因為友人哥哥念警大，認為警消工作不僅穩定，又對社會有幫助，家人雖然擔心但仍尊重她的選擇，後續便報考中央警察大學消防系，警大82期畢業後，便分發至桃市消防局任災害搶救科、災害管理科擔任內勤，直到今年才正式轉外勤工作。

身高164公分的林玪妙身形嬌小，但體格和心智相當強健，平時也常上健身房做瑜珈、飛輪、重訓，最近還剛從號稱「消防必去」的救助訓回來。對她來說，分隊長表現優劣與否與性別無關，主要還是看領導能力，且消防主打團隊作戰，隊員之間倚靠互補行事，所以不會因為年輕女性、身高等因素有所限制。

(中時 )