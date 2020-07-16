小米台灣於今（16）日舉辦「2020小米台灣夏季新品發布會」，會中公佈截至2020年6月30日，小米穿戴式裝置在台灣市場累積銷量超過360萬個，其中銷售出的小米腕帶式裝置可串成1311座台北101，是台灣穿戴式裝置市場中最受歡迎的品牌。因此，小米趁勝推出「小米手環 5」與高性價比入門款「小米手環 4C」，同時推出「小米便攜相片印表機」與「米家 LED 智慧燈泡 白光版」，讓暑假出遊更多樂趣，展現玩轉智慧家庭的無限創意。

小米手環 5全面升級 更大螢幕、全新女性健康管理與磁吸式充電設計

詢問度爆表的「小米手環 5」擁有1.1吋動態彩色大螢幕，相較於上一代手環顯示面積提升20%，讓來電、訊息及提醒顯示更加完整，透過內建65+款主題錶盤與首度支援客製化錶盤，用戶能夠隨心所欲置換想要顯示的數據，打造出獨樹一格的主畫面。此次，小米手環 5專屬腕帶更一舉推出8種顏色，除了隨盒標配的石墨黑外，提供活力黃、深青色、深空藍、藕荷粉、淡綠色、動感橙與古銅紫，讓你搭配出自我風格！

小米手環 5支援11種專業運動模式，包含室內及戶外的多種運動類型，除了原有的戶外跑、戶外騎行、游泳、跑步機、健走及自由訓練等模式外，更新增了橢圓機、瑜伽、划船機、室內腳踏車與跳繩等五種運動模式，精準監測每種運動姿勢、心率、速度及卡路里消耗。

小米手環5正式在台發表。（黃慧雯攝）

小米手環5正式在台發表，新增了橢圓機、瑜伽、划船機、室內腳踏車與跳繩等五種運動模式（圖中為划船機）。（黃慧雯攝）

小米手環 5提供心率、睡眠與身體狀態全面監測，全天候24小時智慧監測心率，在心率異常時震動提醒，特別升級其演算法及硬體規格，更能在進行越野跑、爬山或徒步等不規則運動，將心率監測精確度最高提升50%，讀出突發的異常或不適。而小米手環 5擁有全新升級睡眠分析技術，將準確率再提升40%，可專業解讀每個時段的睡眠特徵，新增REM快速動眼期，讓你更了解睡眠狀況。另外，小米手環 5針對女性每月的小秘密提供完整記錄功能，包含生理期、排卵期等時間，不僅可一鍵記錄，更能在生理期來臨前提供貼心提醒。

小米手環 5提供全新磁吸式充電，以一碰即充的方式，改善拆裝錶帶的痛點，讓充電更簡單直覺。小米手環 5在長續航模式下，可連續使用20天、若於正常使用模式下，可連續使用近14天。另外，小米手環 5更首度提供「一鍵遙控拍照」功能，符合使用者們的創意拍攝需求。

小米手環 5新台幣$945元，於7月17日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、senaonline神腦生活、法雅客網路商店與friDay購物正式開賣。小米手環 5專屬腕帶共8色（石墨黑、活力黃、深青色、深空藍、藕荷粉、淡綠色、動感橙與古銅紫）將於9月底前陸續上市。

「小米手環 4C」挑戰最高性價比 超大螢幕輕鬆掌握你的健康

小米手環 4C以長方形機身的簡約設計，搭載1.08吋TFT彩色大螢幕；另外，提供超過70款的彩色主題，結合石墨黑、活力橙、橄欖綠與深空藍等4款顏色腕帶，成為百搭的穿戴配件。小米手環 4C除了外型具高搭配性外，充電採用一體快拆直插式USB充電，2個小時即可充滿，提供14 天長久續航。

小米手環4C正式登台。（黃慧雯攝）

小米手環 4C提供50公尺防水，游泳與淋浴時均能配戴。小米手環 4C支援戶外跑、自由活動、騎行、室內跑、健走等5種運動模式，更可隨手設定達標提醒，針對卡路里消耗、步數的設定自我挑戰目標。同時，小米手環 4C提供多項健康管理功能，搭載高精準度感應器，以支援24小時心率檢測，讓離腕檢測更準確；而科學睡眠監測有效分析用戶們的睡眠品質，透過科學分析每晚睡眠監測。

小米手環 4C售價新台幣$495元，於7月17日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、法雅客網路商店與friDay購物正式開賣。小米手環 4C專屬腕帶提供石墨黑、活力橙、橄欖綠、深空藍等4款顏色予消費者選購，售價新台幣$75元。

夏日出遊必備 小米便攜相片印表機

「小米便攜相片印表機」以僅手掌大小的小巧外型，可放入口袋帶著出遊，外殼採用ABS/PC防火材質，不易變形、變色，搭配滑蓋裝紙設計，輕推即可滑動裝紙毫不費力。同時採用ZINK無墨技術列印，使用嵌入紙張內的色彩染料基水晶，不需任何墨水，只要列印頭加熱相紙即可順利成像，以不含染料的設計減少列印頭的零件損傷。小米便攜相片印表機可多人共享，最多可支援3人同時藍牙連接，僅需45秒即可列印出一張313 x 400dpi解析度的2 x 3吋 (50mm x 76mm) 背膠相片。米家APP也提供多種趣味拼圖模板。

小米便攜相片印表機提供超特別的AR相片，只需在列印照片時拍攝或上傳最高15秒的任意影片，使用米家APP掃瞄照片，即可呈現虛實互動的AR相片效果。當然在列印相片時也可錄製或上傳音訊，打開米家APP掃描相片即可聽到照片後的心聲，讓你的情人節或生日卡片別出心裁。

小米便攜相片印表機，購買時內附5張相片紙（有背膠可當貼紙），需補充時可購買20張包裝的相片紙。（黃慧雯攝）

小米便攜相片印表機售價新台幣$1,665元，於7月17日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C、senaonline神腦生活與friDay購物正式開賣。而「小米便攜印表機即貼相紙」一盒20張，售價295元，同步於7月17日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C、senaonline神腦生活與friDay購物開賣。

米家 LED 智慧燈泡 白光版 智慧打造家中舒適日光

米家 LED 智慧燈泡 白光版採用6500K燈泡，亮度高達810lm並可自由調節，低亮度的光線朦朧柔和，而高亮度呈現乾淨明亮氛圍。米家 LED 智慧燈泡 白光版的功率低至7.5W，更節能省電，提供近25000小時使用壽命，如按每天使用6小時計算，可使用近11.4年。

米家 LED 智慧燈泡 白光版。（黃慧雯攝）

米家 LED 智慧燈泡 白光版支援小米AI音箱、Google Assistant與Amazon Alexa語音控制，控制開關、調節亮度、開啟智慧場景，只需呼喚一聲即可隨時切換。米家 LED 智慧燈泡 白光版售價新台幣$245元，於7月17日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C與法雅客網路商店開賣。

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