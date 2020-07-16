嘉義市科學168活動今天開幕，市長黃敏惠玩旋轉手作飛機。（廖素慧攝）

嘉義市科學168活動開幕啟動儀式。（廖素慧攝）

嘉義市科學168教育博覽會16日開幕，活動期間有科學闖關、科普教室、創客教室、科學競賽、科學營隊、大師講座、創客展演、定向越野以及主題特展，市長黃敏惠當「孩子王」體驗攀樹，揪親子一起來嘉玩。

科學168教育博覽會在港坪國小舉行開幕活動，嘉北國小表演管樂，接著黃敏惠市長與來賓們一同碰觸高科技的互動式螢幕，螢幕呈現出光影連結及亮點傳輸，帶出今年科學168主題「嘉香最科學」。

黃敏惠說，科學168讓孩子們從活動中得到樂趣，學習、體驗與挖掘科學奧秘，味道是打開記憶的開關，今年的主題為「嘉香最科學」，找尋屬於嘉義的香味，以「氣味」為媒介，來連結嘉義的深厚地理環境與人文底蘊。

喚起大家對阿里山檜木、精油、高山茶、咖啡以及最具代表性的火雞肉飯等日常生活裡的嗅覺記憶，透過發現日常生活中的味道，探索周遭生活軌跡的科學知識。

科學168活動至20日止，首度辦理夜間定向越野活動，7月18日晚間6點至8點，參加的民眾能能星空下尋找目標完成任務，同時，晚間7點30分，與故宮南院合辦200架無人機表演，將有絕美的視覺饗宴。

(中時 )