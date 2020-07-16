大嵙崁故事館中設有「鳳飛飛的一百種樣子─唱片封套裡的故事」。（黃婉婷攝）

基金會也邀請了國內外速寫畫家，一同針對鳳姐在大溪成長的小故事進行演譯描繪。（黃婉婷攝）

國民帽子歌后鳳飛飛逝世8年餘，大嵙崁文教基金會16日舉辦「愛你愛你 愛不完的你」等一系列紀念活動，其中在大嵙崁故事館設有鳳飛飛的一百種樣子─唱片封套裡的故事，與畫我鳳姐國際速寫小品聯展，邀請鳳迷一同來大溪逗熱鬧，懷念「大溪的女兒」。

鳳飛飛紀念活動「愛你愛你 愛不完的你」取自2020諧音，自7月16日開始到8月20日，最後一天也正好是鳳飛飛的國曆生日。這次的活動為期五周，除了16日唱片封套故事、速寫小品聯展外，後續也會有集章導覽、座談會、踩街趣、音樂會等活動。

其中又以音樂會最為高潮，邀集大溪國小合唱團、百吉國小泰雅歌謠舞蹈隊、仁和國小合唱團的演唱，也有飛越大溪新住民親子合唱團、月眉笛鼓隊和大溪鳳姐歌謠聯誼會的演出，更特別安排「向鳳飛飛致敬」帽飾舞台走秀和「小飛與大河」兒童歌舞劇。

市長鄭文燦出席鳳飛飛紀念活動開幕式時表示，在台灣經濟起飛的年代，鳳飛飛親民的唱腔、琅琅上口的音樂作品，至今仍為後人傳唱。而鳳姐農曆生日剛好與關公生只差7天，與普濟堂繞境相隔不遠，大溪也因此變得比往年格外熱鬧。

鄭文燦也說，這次大嵙崁基金會舉辦「唱片封套裡的故事特展」其實相當不容易，因為有些專輯中有當年的「禁歌」，所以不容易對外發行，但基金會今年甚至從收藏者手中借來珍貴的黑教唱片，讓參觀的民眾能感受鳳飛飛演藝之路的種種故事。

(中時 )