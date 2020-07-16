甘薇近況曝光，與一票閨蜜開心嗨聊。(取自搜狐娛樂)

昔與韓雪、白冰、景甜被封為「京城四美」的大陸女星甘薇，年紀輕輕就嫁給樂視控股集團創始人賈躍亭，成為人人羨慕的千億闊太。未料賈躍亭去年在美國宣布破產，甘薇也因欠債5.33億人民幣(約22億台幣)遭限制出境，大難臨頭各自飛，甘薇也被曝光已在去年11月申請離婚，隨後陸媒也在今(16日)曝光了甘薇近況。

大陸搜狐娛樂今日曝光甘薇近況，影片中穿著白色休閒運動外套、綁著馬尾的甘薇，與一群閨蜜在露天咖啡店喝咖啡，整個人看起來神清氣爽，約會結束後，就與友人一同搭上自家司機所駕駛的休旅車離去。

甘薇這段影片也讓大陸網友羨慕哭了，因為她一點看不出是個欠下22億鉅額債務的落魄闊太，「還有豪車司機」、「瘦死的駱駝比馬大，人家照樣雇司機、保母過闊太太生活，普通人一輩子趕不上」、「富豪再窮也比我們有錢」、「他們倆是真離婚 ？」

樂視前董事長賈躍亭前妻甘薇，本月初遭上海高級人民法院限制出境，申請執行人為招商銀行股份有限公司上海川北支行，執行標的金額約為5.33億人民幣，對此她事後也透過社群網站發聲，「謝謝一直陪在我身邊的親人，朋友們……體會世態炎涼，人情冷暖後，有你們是彌足珍貴。」

(中時電子報)