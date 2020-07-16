美國商務部5月15日對華為發出最新禁令，所有企業供貨含有美國技術的半導體產品給華為，就要經過美國政府審查，與華為有業務往來的企業最晚要在7月14日前提交禁令意見書，申請繼續供貨華為，早些時間傳出，台積電也提出申請。不過，台積電7月16日召開法說會，台積電董事長劉德音表示，台積電已經2個月沒有接受華為新訂單，9月14日後也不會供貨華為，但有機會繼續供貨華為一般品。

全球晶圓代工龍頭台積電16日召開法人說明會，第二季合併營收季增0.03％、達3,106.99億元，年增28.9％，為季度營收歷史次高。毛利率季增1.2個百分點、達53.0％，年增10.0個百分點，為季度毛利率新高紀錄。

台積電財務長暨發言人黃仁昭表示，由於5G基礎建設的持續布建及高效能運算(HPC)相關產品推出，抵銷其他平台需求較弱問題，台積電Q2表現持平，進入到Q3，預期營收將受惠於由5G智慧型手機、HPC、物聯網相關應用所驅動，對台積電7奈米、5奈米展現強勁需求，年度資本支出也調高至160~170億美元。

至於華為禁令對業績是否造成影響？劉德音強調，台積電在5月15日之後，就不再接受華為新訂單，9月14日之後(華為新禁令120天寬限期後)，並澄清先前台積電已在7月14日前提交禁令意見書的傳聞。不過，劉德音也透露，也有可能供貨一般品給華為，只是要等到美國政府最新消息才能行動。

(中時電子報)