台南市政府文化局推動社造計畫，分區舉辦輔導會議，設計不同主題課程，這次大北門區會議在將軍地利小食舉行，串聯花藝與美食，將社區風味餐再升級。（莊曜聰攝）

台南市政府文化局推動社區營造計畫，並分區成立家族，定期舉辦輔導會議，每次都會設計不同主題課程，並聘請專業團隊諮詢，提升社造從業人員軟、硬實力，也藉機交流經驗，今天的大北門區家族輔導會議選在將軍區地利小食舉行，主題在於如何升級在地美食，讓社區風味餐更有特色，也結合花藝設計增加質感。

文化局指出，社區營造一直以來都致力於透過各面向推動社區產業發展，這次將花藝與美食串連，讓社區進行美感養成，提升生活品質，也帶動美的經濟，未來也能將這樣的概念應用在各項活動中。

蔡仕霖與徐麗敏夫妻以經營地利小食的經驗，用在地食材設計菜單，透過不同的搭配及料理方式，將社區風味餐進階，這次特別將漁港海鮮、七股虱目魚與在地小農蔬果混搭，推出夏日限定的泰式酸辣海鮮冷麵與虱目魚香腸堡，也特別將蝶豆花、芒果與火龍果做成彩色壽司，為炎炎夏日更添食慾。

另外也邀請台南市OTTO花藝工作室老師張瑛蘭，帶領「社區花藝教學」手作課程，讓大家一起動手拈花惹草，指導社區學員如何利用隨手可得的花材與蔬果進行布置，在社區成果發表時也能運用，替活動添色不少。

(中時 )