在中國大陸江蘇省有名王姓大媽在超市購物時企圖順手牽羊，不過被超市工作人員發現，在逃跑時從2樓跳下摔傷，因此提出告訴要跟超市求償包含醫療費用、傷殘賠償金等17.7萬元人民幣（約新台幣80萬元），近日昆山人民法院作出判決，將駁回大媽的訴訟請求。

該名王姓大媽是在2018年8月19日時，到昆山花橋地區某間超市要採買蔬菜，她自稱因為買的東西不多，所以並沒有拿購物籃，在超市二樓剛好發現衣服打折，所以拿了2件短褲要給兒子，便直接放入自身攜帶的環保袋中，不過在結帳時卻忘記付短褲的錢，因此超市員工認為她在行竊，將她帶到2樓經理室內，在情急之下王大媽「慌不擇路」直接從二樓跳下，也因此骨盆多發性骨折，評為十級傷殘，因此決定對超市提出告訴，求償17.7萬元人民幣（約新台幣80萬元）。

不過該超市則拿出監視錄影畫面當作證據表示，當時王大媽結帳時從環保袋中翻找錢包，不可能沒看到放在裡面的短褲，且在員工將她帶往經理室途中，王大媽還企圖將短褲扔回貨架「湮滅證據」，也從沒有限制王大媽人身自由，她是在企圖從廁所外管道攀爬逃跑時摔落才受傷，跟超市並無關係。

最近中國大陸江蘇省昆山人民法院作出判決，認為王大媽並沒有舉證其受傷跟超市之間原因，且從監視錄影畫面可明顯看出，超市方面沒有脅迫、暴力等行為，王大媽才是造成自己受傷的主要原因，因此決定駁回全部訴訟請求。

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(中時電子報)