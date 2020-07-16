香港新日新冠肺炎確診病例再創新高，衛生防護中心下午公布，16日一共新增67例確診病例，其中63宗屬本地感染，當中高達35宗源頭不明。

這是香港第三波疫情以來單日最高的確診數，63例本土病例中包含兩名伊利沙伯醫院員工以及一名荃灣港安醫院女護士；另有多間醫院有病人於確診前，曾入住普通病房。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今天表示，若是未來一週確診個案沒有明顯下降，港府應考慮進一步收緊防疫措施，包括要求非緊急公務員實施居家工作、非緊急服務暫停一周等，否則如果再度出現群聚感染，將沉重打擊香港經濟民生。

香港中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌則呼籲私人企業，特別是從事的業務非緊急必要服務的企業主，應盡量安排僱員在未來一兩周實施居家工作，以減少城市的人流，只有這樣才有助於截斷病毒傳播鏈。

而隨著香港疫情升溫，港府收緊防疫管制措施，餐廳、食堂受到嚴重衝擊，食物及衛生局副局長徐德義也針對特定情況豁免食堂禁令，包含容許食堂、餐廳員工在餐廳用餐，但必須清楚標示出員工飲食區，確保與顧客飲食區明確分開。等待外賣時，若顧客戴上口罩在餐廳範圍內等候，則不構成違反管制措施條件。

(中時 )