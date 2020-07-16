高市美濃區黃姓老農1分地的芭樂園飽受台灣獼猴攻擊破壞，果園四周圍籬無效用，靈機一動，掛上里長競選旗幟，猴子看似有人看守，紛紛嚇住逃離，成功守護辛苦栽種的水果。

美濃區合和里黃姓老農向里長林作松抱怨，果園種植的芭樂經常被猴群下山採果破壞，即便是在果園四周圍起高網阻絕也毫無作用，造成他不少農作損失。

黃姓老農看見林作松競選里長時的旗幟，上面印製里長西裝筆挺的大頭照，於是靈機一動，向林作松討取多張競選旗幟，將旗幟外掛白網上，沒想到猴群下山準備侵入園內採果，看見旗幟後竟然嚇住不動，隨即轉折回山上，成功趕走猴子。

黃姓老農開心表示，沒想到不用錢的方法最有效果，有了初步成效後，他又在果園周圍多掛幾張競選旗幟，希望能夠徹底嚇跑群猴，守護好農作物。

為了答謝里長替他解決重大難題，黃姓老農經常贈送芭樂給林作松，讓里長笑稱，家裡有吃不完的芭樂。

林作松說，競選旗幟印照片是要讓年輕里民認識他，當選後就放一旁，沒想到竟然可以當作巡守員，日夜替里民看守果園嚇跑猴子，可能這張人頭像太威武，讓猴子以為是真人，不敢接近，真是有趣又好笑。

(中時 )