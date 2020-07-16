三倍券正式在15日上路，不少民眾都希望拿三倍券至超市消費購買生活用品，但三倍券規定不能套現，卻有人喊話要先去消費再退貨獲得現金，此舉引起不小爭論。美式賣場好市多對此也做出回應，若是用三倍券消費，退貨也會優先以三倍券退貨。

由於政府規定三倍券不得套現，卻有民眾表示，要到好市多消費後，退費獲得現金，此舉引發議論，今日有網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出一張公告，只見賣場內公告寫著三倍券的使用注意事項，其中一點就寫著「使用振興三倍券之交易，退貨時優先退回振興三倍券」，另外，信用卡交易退貨時就以信用卡退費。

原PO看到這項公告後忍不住貼上臉書分享並稱讚，「防某些想拿券換錢的聰明人，蠻好的」。其他網友也紛紛在底下留言附和，「聰明，以防小人換現金」、「好市多終於懂得防備愛貪小便宜的台灣人了，進化了耶，我愛好市多」、「Costco比台灣人更了解台灣人」！。

(中時電子報)