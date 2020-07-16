宜蘭市中興里長蕭順天被控在本屆里長選舉期間，親自以1000元現金向他人買票賄選，檢查官依違反《公職人員選舉罷免法》起訴，但宜蘭地方法院在審理此案時發現，出面指稱蕭順天買票賄選的證人，前後證詞多次不符且矛盾，偵辦的檢查官除未仔細聆聽被告說詞，所提交到法院的證據也有頗多瑕疵及疑慮，在欠缺其他事證下，宣判被告無罪。

這起一審法官宣判無罪的賄選案發生在前年底，蕭順天被控在前年11月24日上午交付1000元給曾姓選民方式賄選，因曾姓檢舉人指證歷歷，檢查官認為蕭順天確有賄選行為，偵結之後將其起訴。

不料此案在一審法院審理時卻峰迴路轉，法官在勘驗檢方的偵訊錄影光碟時，先是發現檢查官認定蕭順天買票賄選的時間、地點都有極大的出入，即使被告在偵查庭上一再否認有買票賄選的行為，但檢查官不予採信，還不斷勸說蕭順天認罪，甚至還揚言要辦他「偽證」，蕭某最後因為解釋無效加上心臟受不了，才無奈地對檢察官說「你說怎麼樣就怎麼樣」，結果檢察官就認定被告承認買票賄選。

法官進一步發現，曾姓證人先是證稱蕭順天是在前年11月24日投票日當天上午10點多，在宜蘭市慈安寺寺廟外圍處將1000元塞進口袋，並口頭尋求投票支持，之後又改稱蕭順天是在選舉前2天的晚上7點，在家中交付1000元，而蕭所交付的1000元早已經花掉，至於之後去警察局檢舉並交給警方的1000元，其實是林姓女子另外給的「檢舉證物」。

合議庭法官因而認為，檢警所扣案的1000元現金買票證據難以認定與被告有關，而檢方所引述的各項賄選證據也有諸多瑕疵，檢查官所舉事證尚不足以證明被告確有犯罪事實，也沒有其他積極證據足以證明被告犯行，判決被告無罪，全案可上訴。

(中時 )