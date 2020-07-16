雖然三倍券人人都有，但旗美偏鄉有不少老人不清楚三倍券，認為自己掏出「錢」來買「券」，又不知券該用何處，乾脆不要領，抱怨政府還不如直接發放現金。

實體三倍振興券15日開放購買，雖然不少郵局及超商出現提領人潮，但旗山、美濃部分里的長輩不熟悉三倍券，甚至認為自己要花1000元購買「無用的券」，紛紛表示沒意願領取。

80歲林姓阿公的女兒說，父親以為自己花1000元去買吃喝玩樂券，他父親很少外出遊玩、購物，所以不想「掏錢買券」，但即便如此，她還是會偷偷拿父親證件去換券，之後再向父親解釋如何花用。

昨日三倍券領取第二天，旗美地區因出現雷陣雨，民眾出門不便，因此郵局及超商都未現擁擠人潮，只不過有民眾抱怨，到超商領取三倍券手續太繁雜，旗山區一名江小姐到超商排隊領三倍券，逾半小時仍沒領到，最後放棄改天再領。

民眾抱怨表示，超商領三倍券當初預約要插卡，領取還要插卡，萬一電腦當機又耗時間，不如改用預約單領取比較快，這樣的三倍券領取方式很擾民。

雖然郵局領三倍券較迅速，旗山警察為確保振興券順利發放，也特別規劃押送安維勤務，將振興券安全分送轄區各間郵局。

(中時 )