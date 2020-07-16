苗栗某高職畜保科學生，日前在學校牧場輪值，疑用鐵鏟重擊乳牛屁股，並用繩索纏繞雞隻脖子拖行，過程被錄下並在網路上曝光後，引發撻伐。16日學校約談家長與學生，將依校規懲處。

苗栗農工畜保科學生15日下午，疑在學校牧場輪值照顧乳牛、山羊及雞隻等動物時，以鐵鏟往乳牛屁股揮打，並用繩索纏繞雞脖子，強行「溜」雞拖行。當晚苗栗農工知悉，校內學生有不當對待動物舉動，立刻展開調查。

學校確認學生身分為2名二年級學生，16日約談學生與家長，學生稱當時只是「好玩」，非故意傷害動物，校方告誡學生虐待動物是觸法行為，要求改過不可再犯，學生們並對自己的行為深表悔意不會再犯。

苗栗農工指出，畜保科在第一時間緊急召集所有牧場輪值學生，說明學校「愛護動物、尊重生命」立場，要求學生不能以玩笑心態對待動物，並由畜保科師長加強畜牧場管理以及動物倫理與動物保護法規相關教育，違規學生將依校規處置。

苗栗縣動物保護及防疫所所長張俊義指出，虐待、騷擾及傷害動物的行為若經勸導不聽，可依照動物保護法，開罰1萬5000元至7萬5000元，若故意虐待動物致死或重傷，最重可處5年徒刑，併科50萬元以上、500萬元以下罰金，呼籲切勿以身試法。

(中時 )