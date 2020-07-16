小米台灣於今（16）日舉辦「2020小米台灣夏季新品發布會」，會中除了發表小米手環 5、小米手環 4C、小米便攜相片印表機與米家 LED 智慧燈泡 白光之外，也宣布2020年再展至少4間實體門市，門市總數將來到21家，展現深耕台灣的決心。

小米台灣持續落實新零售策略，佈局「後疫情新生活」時代。小米台灣自2015年起，已快速拓點17間門市，插旗全台11個縣市。2020年計畫至少再拓展至少4間實體門市，連同先前已開幕的17間，共21間實體門市串聯全台潛力商圈。於今年7月至8月間，將於高雄交通樞紐「新光三越高雄左營店」、新竹百貨霸主「Big City遠東巨城購物中心」、台中新興文青聚集地「台中綠園道商圈」以及擁有年度最熱門XPARK水族館的「桃園新光影城」，將優質的服務提供給更多的台灣用戶。

為慶祝小米手環 5開賣，小米台灣宣佈於7月17日起至7月22日止推出「燃動新生活」優惠活動，小米實體門市更加碼推出「門市振興加碼」，讓後疫情時期人人享好康！

「燃動新生活」優惠正式開跑 響應振興方案加碼推出實體門市優惠

小米台灣為慶祝小米手環 5正式登台，宣布將於7月17日10時00分起至7月22日24時00分止推出「燃動新生活」活動，推出「單筆訂單（不含手機）滿額大回饋！」，單筆訂單（不含手機）消費滿新台幣$6,000元，即贈小米藍牙耳機 AirDots 超值版（價值$545元）及新台幣$500元現金券大禮包；消費滿$9,000元，即贈小米手環 4（價值$865元）及新台幣$1,000元現金券大禮包；消費滿$12,000元，即贈小米AI音箱（價值$1,495元）及新台幣$2,000元現金券大禮包。另外，更首度推出「購物享3期或6期零利率」活動，凡單筆消費滿新台幣$800元即可享3期零利率（僅限玉山銀行信用卡）；另外，凡購買指定商品且單筆訂單消費滿新台幣$10,000元，即可享6期零利率，讓你大買特買也沒有負擔。

此外，小米台灣響應振興計畫，同步於小米實體門市推出「加碼振興券方案」，凡於7月17日起至7月22日，在小米實體門市購買指定熱門商品即可享最高新台幣$800元折扣（不一定需要搭配振興券使用），米家掃拖機器人 1C折價新台幣$800元，線下振興特惠價只要新台幣$5,795元（原價$6,595元）、米家空氣淨化器 Pro折價新台幣$800元，線下振興特惠價只要新台幣$6,095元（原價$6,895元）、米家掃拖機器人折價新台幣$500元，線下振興特惠價只要新台幣$8,495元（原價$8,995元）等多項加碼好康；「燃動新生活」活動還有「商品直降」、「滿1000減100」與「組合套裝」等多項優惠！

(科技)