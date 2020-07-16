中央流行疫情指揮中心同意開放兩歲以下的小小明申請返台，國民黨擔心再幾天就有不少小明因今年在台居留不滿183天，將被迫延後1年獲得台灣戶籍，今天以北車大廳包容移工為例，強調防疫與人權不該是分立的選項，呼籲政府讓所有小明都能回家，以兩個禮拜為週期，分批次、分地區採取開放回台申請，並對因為防疫隔離受到影響的對象提供行政救濟的選項。

國民黨指出，7月15日疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會宣布歡迎兩歲以下的小小明回家。對於民進黨政府願意接受社會建議，向流浪在外的新台灣之子伸出援手，國民黨表示欣慰。

但轉換場景，7月12日北車大廳搖身成為「微笑大廳」，這個改變讓大家驕傲，因為台灣展現對移工的多元包容而感動。然而，在面對因為疫情管制而仍在他鄉漂泊的小明們，為什麼台灣要板起面孔搖頭說不？究竟是什麼道理讓民進黨政府持續堅持現有嚴苛的隔離作為？

國民黨指出，民進黨政府以血統劃分身份的二元化態度，這種雙重標準的人道關懷，只不過是將簡單人權問題政治化、意識形態化的表現，真正的進步民主應是將人權的普世價值超越於敵我、族群之上。

國民黨嚴正表示，僅開放小小明申請返台，防疫中心雖是朝向正確方向跨出步伐，但多數早已選擇台灣的民主、教育制度、生活方式且取得長期居留證的小明們，更需要繼續就學、就業、考證照，完成他們的夢想，甚至在幾天後，就會因為今年在台居留不滿183天，必須再延1年獲得台灣戶籍，這些才是最急迫需要返台的一群。

國民黨呼籲政府儘速採取行動，以兩個禮拜為週期，分批次、分地區採取開放回台之申請，並對因為防疫隔離受到影響的對象提供行政救濟的選項，讓小明們清楚知道哪一天可以與家人團聚，讓生活重新回到正常的軌道。國民黨認為防疫與人權不該是對立選項，兩者應當同樣成為台灣價值的主體，也請防疫指揮中心善體民意、加速決策，亡羊補牢、未為遲也。

(中時 )