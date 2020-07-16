立法院今天在藍綠立委衝突中混亂表決通過民進黨團提案，國民黨不滿議事人員竟然幫忙綠委插表決卡，藍委都沒拿到表決卡，跑去要找立法院長游錫堃興師問罪。國民黨立委楊瓊瓔看到立法院顧問洪慈庸，怒指洪問，「立法院有鬼妳知不知道？沒有人在位子上還可以投票！」

國民黨不滿今天表決時看到議事人員幫民進黨立委插表決卡，民進黨立委何志偉還一人拿好幾張表決卡並幫同黨立委按表決器，到處找游錫堃踢館，一開始在院長室撲了空，接著在議場後方休息室找到游錫堃跟立法院秘書長林志嘉。

楊瓊瓔一進到休息是就怒罵「我們都沒有卡！」還指著站在一旁的洪慈庸，「立法院有鬼妳知不知道？顧問妳有沒有管？沒有人在位子上還可以投票，立法院有鬼啊！」洪慈庸說她當時不在，楊反嗆，「妳不是顧問嗎？怎麼會不在？」洪解釋說，她是說她不在議場裡。

藍委一群人包圍游錫堃叫罵，游錫堃也僅是頻頻點頭，讓賴士葆不滿嗆游錫堃是「菜鳥院長」，都搞不清楚狀況，並要求游錫堃應該要重新投票。游錫堃也只是要求藍委冷靜，並要藍委坐下來談。

此時林志嘉一句「你們為什麼沒有卡啊？」再度引爆藍委怒火，國民黨主席江啟臣怒批，「我才想問你為什麼勒！」林志嘉說他當時在台上，也都有打鈴7分鐘，江啟臣說，7分鐘都在忙著幫民進黨立委插卡，他們幾十個人都在台上，結果議事人員跟何志偉都在幫忙插卡。

(中時 )