前教育部體育署長高俊雄12日借調兩年期滿後回國體大任教，行政院沒有公布新任人選，而是由教育部常務次長、國訓中心董事長林騰蛟暫代。林騰蛟今日出席體育署例行記者會表示，會持續體育署各項政策，也會協助各單項協會積極爭取明年東京奧運參賽資格，希望能同時扮演好三個角色。

林騰蛟說，目前教育部和體育署兩邊跑，但大多數的時間都會待在體育署，四年前也曾站待過國教署，因此對於暫代這件事已經駕輕就熟，當時暫代了4個月，國教署每年預算超過800億元，體育署目前每年預算140億元，這段時間各項政策都會延續下去，包括黃金選手計畫、國訓中心改建以及各項體育法規的檢討和修建，最重要的就是明年東京奧運，8月1日國訓中心舉辦奧運模擬測試賽，希望已取得奧運門票的選手們都能有好表現。

林騰蛟表示，原定4月的全中運，因為受到新冠肺炎疫情影響而延後至7月18日，這是疫情後第一個大型的學生賽事，期盼國人能多支持和鼓勵。

至於會暫代到何時，林騰蛟說，根據往例3個月內只需要教育部長批准就可以，一旦超過3個月就得報請至行政院長那邊，所以應該會在3個月內找到新署長人選，個人是希望愈快愈好。

(中時 )