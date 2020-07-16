茄苳溪畔步道紫薇盛開，沿線景色宜人。（許家寧攝）

汐止居民午後帶著小朋友散步，兼具美化。與教學功能。（許家寧攝）

汐止城中里替石墩步道彩繪大變身，為社區隱藏版秘境。（許家寧攝）

新北市汐止區城中里位於茄苳溪畔的防汛步道，近年社區沿著步道進行綠美化，近期紫薇盛開，沿線景色宜人，里民將步道80多個老舊石墩彩繪成各種可愛動物與海洋世界，傍晚時段帶小孩子散步、介紹，兼具教學功能，也能增加親子互動。

從基隆河防汛步道，往汐止國泰醫院後方的茄苳溪步道，道路兩側的紫薇正綻放，也是許多民眾散步休閒的好地方，兩旁的水泥墩柱，近來煥然一新，重新彩繪上色，畫上Q版的鴨子、綿羊、貓咪以及可愛的卡通圖案，令小朋友驚豔。

城中里長廖福賢表示，步道的使用率高，為民眾散步休閒好地方，原本彩繪5年多來已經斑駁掉漆，今年初開始募集經費，決定在80多的老舊石墩畫上不同的動植物、昆蟲、海洋生物，讓小朋友可以去猜，日常生活事物，獲得不少爸爸、媽媽的好評。

廖福賢指出，茄苳溪畔步道，透過社區營造植栽綠美化，以及繽紛的彩繪，不但美化環境，也是社區的隱藏版秘境，市民午後帶著小朋友散步，可以乘著涼風，放鬆欣賞河畔美景，一面陪著孩子認識生活中經常看到的事物，增進親子關係。

汐止區公所主祕林今權說，推動打造特色社區，像是拱北里在堤防邊彩繪楓葉與河岸相映成趣，福安里在活動中心屋頂種植有機蔬果的「開心農場」，以及橋東里在鐵路高架橋旁的風景畫作，滿滿懷舊風格，為社區角落添增美感與趣味。

(中時 )