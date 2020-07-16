振興三倍券不夠看！繼和美鎮率全國之先，14日宣布加碼全鎮9萬多名鎮民每人將可多領到600元現金，伸港鄉長曾煥彰16日也在代表會提案，表示要響應政府，加碼再發給每位鄉民1000元振興現金，概估經費3770萬元，28日代表會臨時會通過就發放。

伸港鄉長曾煥彰表示，提案是響應政府，疫情衝擊不小，為振興經濟，活絡景氣，再次加碼，這也是考量鄉庫還有5億多元結餘，足以支付。

「幸福小鎮叫伸港！」昨天伸港鄉民才開始領取台電生活扶助金1000元，台電以台中火力發電廠，依距離比例，回饋給伸港公所5300萬元，公所以現金發給鄉民，16日鄉長曾煥彰又提案伸港鄉民代表會請准核發放振興金，每人1000元，希望能夠對鄉親及本鄉的經濟景氣有所提昇。

伸港鄉長曾煥彰表示，任內每年多支出3000多萬元投入社會福利，還是替鄉庫結餘2億多元，累計歷年來鄉庫總計還結餘5億多元。

曾煥彰表示，伸港鄉福利好，除了台電生活補助金，伸港鄉內65所以上老人重陽禮金也加碼發2000元、婦女育兒津貼1萬6000元、喪葬補助2萬元、意外險50萬元，國小學童書籍補助500元。再加碼這次振興金，並不會排擠其他預算支出。

振興3倍券開跑後，和美鎮衝出現金加碼600元，伸港鄉再加碼1000元，鄉民莫喜出望外，公所表示，提案已送代表會，待召開臨時會審議通過後，依要點實施現金發放作業。

(中時 )